РИАМО - 25 дек. С начала 2020 года в Московской области выдано более 12 тысяч разрешений на работу такси с QR-кодом, который позволяет узнать больше информации о перевозчике, сообщила журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«Мы постоянно совершенствуем услугу по выдаче разрешений на такси. <…> Подача заявлений полностью осуществляется через портал госуслуг. В 2020 году мы выдали более 12 тысяч разрешений с QR-кодом. Задача на 2021 год – чтобы каждое такси имело QR-код», - сказала Кротова.

Она добавила, что сканирование QR-кода позволяет узнать больше о такси, в котором едет гражданин - государственный номер, имя водителя, компанию такси.

Как сэкономить на такси: работающие лайфхаки от водителей>>