РИАМО - 25 дек. В Московской области смертность на железнодорожных путях сократилась на 25% с 2019 по 2020 годы, большая часть несчастных случаев на железной дороге связана с переходом граждан в неположенном месте, сообщила журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«Между 2019 и 2020 годами мы достигли рекордного результата – это снижение смертности на железнодорожных путях на 25%. Поезда в час пик идут каждые 2-5 минут. Скорость их — до 250 километров в час. Очень печально, но несчастные случаи на ж/д с 90-процентной вероятностью со смертельным исходом», - сказала Кротова.

Она добавила, что на один километр железнодорожных путей гибнет в четыре раза больше людей, чем на автомобильной дороге.

«Мы выявили, что 69% случаев с погибшими связано с тем, что люди ходят через железные дороги где им удобно, а не по оборудованным пешеходным переходам», - добавила Кротова.