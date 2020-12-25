РИАМО - 25 дек. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с обильными снегопадами дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«К настоящему времени убрано 9,74 миллиона квадратных метров снега и наледи, очищено около 7 тысяч километров областных дорог, реагентами обработано 10,25 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек», - говорится в сообщении.

В уборке дворов и общественных пространств задействовано около 15 тысяч сотрудников коммунального комплекса и 1,3 тысячи единиц уборочной спецтехники. В первую очередь снег убирают на подъездах и пешеходных дорожках, которые ведут к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам, также – на внутриквартальных проездах и детских площадках.

На очистку и обработку региональных дорог области вышло свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, привлечено 1,8 тысячи дорожных рабочих. В приоритетном порядке очищаются и обрабатываются дороги с интенсивным движением и маршруты движения общественного транспорта.

Водителей просят быть внимательными и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, воздержаться от резких маневров. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, по возможности надеть световозвращатели.