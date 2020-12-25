РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. В подмосковных Котельниках на минувшей неделе заменили свыше 30 осветительных элементов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающей организацией «НОРЕНС Групп» были выполнены следующие мероприятия: произведен ремонт четырех светильников и замена 32 осветительных элементов в микрорайонах Белая Дача, Ковровый и Силикат, а также по улице Центральная, 2-ой и 3-ий Покровский проезды и улице Асфальтовая», - говорится в сообщении.

Также восстановили работу торшерной линии, семь элементов вдоль Дзержинского шоссе. Также выполнены мероприятия по очистке 23 опор освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы по улице Кузьминская, а также 2-му и 3-му Покровскому проездах.

Кроме того, была проведена ревизия и профилактические мероприятия по устранению провисания проводов воздушных линий электропередач, опиловка деревьев, закрепление ослабленного бандажа на воздушных линиях общей длиной порядка 350 метров по улицы Асфальтовая и в микрорайонах Ковровый и Белая Дача.