РИАМО - 25 дек. В Московской области средний возраст автобусов составляет 3,3 года, в регионе продолжается масштабная работа по обновлению автобусного парка, сообщила журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«За три года мы обновили из 10,5 тысяч автобусов 9 тысяч автобусов. Сегодня мы приблизились к среднему возрасту автобусов в Подмосковье в 3,3 года. Только в 2020 году мы обновили 869 автобусов», — сказала Кротова.

Она добавила, что почти половина из новых автобусов закуплена с 2018 года.