РИАМО - 25 дек. С начала 2020 года каждый автобус прошел Московской области проверку 18 раз, за весь год было выявлено около 40 тысяч нарушений безопасности пассажиров или работы транспорта, сообщила журналистам первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

«34 раза был проверен каждый маршрут в этом году. 18 раз был проверен каждый автобус. Было выявлено 40 тысяч нарушений. Самое частое нарушение – это неработа терминала оплаты», — сказала Кротова.

Она добавила, что на сегодняшний день в 99% автобусов есть стикеры, предупреждающие о том, что, если терминал оплаты не работает, то проезд для пассажира бесплатен.