РИАМО - 25 дек. Жители Москвы и Московской области поделились в социальных сетях своими впечатлениями от мощного снегопада, накрывшего регион в пятницу.

«Доброе утро, друзья!!! Наконец-то пошел», — написал a_lapshin в своем Instagram-аккаунте.

@errorworldoff в Twitter тоже обрадовался долгожданному снегу и выложил фото с заснеженной тропинкой.

Пользовательница Instagram marina.abramovna опубликовала видео прогулки со своим лабрадором и рассказала историю из детства.

«Сегодня в лесу было страшненько. Ветер, деревья скрипят. Шла и вдруг вспомнила, как мама рассказывала. Взяла меня маленькую в лес, а, чтобы я не потерялась, но и не испугалась, мама сказала: «Не уходи далеко, а то вдруг медведь придет, меня утащит!» Я долго молча бродила рядышком, а потом спросила: «Мама, а если тебя медведь утащит, мне в какую сторону домой идти?» — поделилась девушка.

Пейзажи зимнего пятничного утра выложили в Instagram ekaterinastepnaya, tkux99. А вечерней романтикой поделились пользователи chilly______willy и travel_99.

twghead опубликовал фото недовольного снегом кота, а __shokolad__ выложила фото белоснежных гусей на фоне падающего снега.