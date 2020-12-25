РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 дек. Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого в микрорайоне Железнодорожный откроется 28 декабря после капитального ремонта, на ремонт учреждения в рамках реализации нацпроекта «Культура» было направлено 10 миллионов рублей, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным и директором Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого Зинаидой Голощаповой Ефимов в режиме ВКС обсудил ход ремонтных работ в учреждении. По словам Голощаповой, работы выполнены на 99%, строители собирают мебель и устраняют выявленные недостатки.

«Мы были у вас в библиотеке в начале ноября, видели голые стены и начало работ. Через два месяца – все работы выполнены. Это пример слаженной работы руководителя и подрядной организации. И, конечно, главная заслуга вашего коллектива – это победа в общероссийском конкурсе библиотека нового поколения - модельная библиотека, которая и позволила получить грант и сделать капитальный ремонт в учреждении», - сказал Ефимов.

Пока шли работы, сотрудники ЦБС прошли дополнительное обучение по работе с электронными базами книг и организации курсов компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста. Открытие библиотеки состоится 28 декабря.

По словам Голощаповой, уже в эти выходные они будут возвращать книжный фонд на новые полки, готовить учреждение к открытию.

«Постоянные читатели уже звонят, спрашивают, когда открытие. Они точно не узнают библиотеку. Новая мебель, стеклянные перегородки, компьютеры, в фойе – литературное кафе. И, конечно, книги – наш основной золотой фонд, среди которых есть очень редкие, изданные 200 лет назад и доступные для наших читателей», - подчеркнула Голощапова.

Ефимов поблагодарил директора учреждения и весь ее коллектив за внимательное отношение ко всем ремонтным работам.

По словам Коровушкина, важно продолжить программу реконструкции муниципальных библиотек, привлекая на эти цели, в том числе средства федерального бюджета, что позволит сформировать на базе учреждений новую творческую среду и сделать библиотеки местом притяжения для подрастающего поколения.

Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» запущен в 2019 году. В рамках него запланировано создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 годы.