РИАМО - 25 дек. Шестой этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!» прошел в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории трех подмосковных округов, в том числе Одинцовского, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В начале года Одинцовский, Рузский округа и Власиха подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проведения памятных мероприятий.

«Так, за весь год в образовательных учреждениях на территории этих трех муниципальных образований состоялось более 5 тысяч мероприятий. В них приняло участие около 36 тысяч учащихся школ и воспитанников детских садов», — говорится в сообщении.

Как пояснил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, в этом году эстафета «Салют Победе» была посвящена подвигу солдат, оборонявших город-герой Севастополь.

«Оборона продлилась 250 дней и вошла в военную историю как образец длительной активной защиты приморского города. Старт масштабному мероприятию был дан в феврале в территориальном управлении Кубинка. И продолжился в течение года на территории нашего муниципалитета, Рузского округа и Власихи», — сказал Иванов.

Он добавил, что пандемия внесла свои коррективы в организацию военно-патриотической эстафеты. Мероприятия проводились онлайн или в присутствии очень ограниченного количества гостей.

«Но мы сделали все возможное, чтобы довести до конца такую важную для нас и для нашего подрастающего поколения памятную акцию», — заключил глава.

Историко-патриотический проект главы Одинцовского округа — эстафета «Салют Победе!» — уже шесть лет объединяет жителей муниципалитета. Акция посвящена участникам и ветеранам, труженикам тыла, малолетним узникам концентрационных лагерей, вдовам участников войны.

Этапы эстафеты приурочены к знаковым событиям Великой Отечественной войны. В следующем году памятные мероприятия будут посвящены подвигу солдат города-героя Смоленска.