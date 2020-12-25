РИАМО - 25 дек. Савеловский суд Москвы приостановил работу клуба Adrenaline Stadium на 30 суток за невыполнение мер по профилактике распространения коронавируса, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Суд постановил признать ООО «Национальная концертная компания» (администрация клуба - ред.) <...> виновным в совершении правонарушения <...> и назначить наказание в виде приостановления деятельности на срок 30 суток с момента фактического приостановления деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор провел проверку по факту невыполнения установленных мер во время концерта музыканта Валерия Кипелова, который прошел 4 декабря. Во время мероприятия у большинства зрителей отсутствовали маски, а социальная дистанция не соблюдалась.

Клуб опечатали 7 декабря, были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

В ходе проверки контрольной проверки 12 декабря установлено, что печати, наложенные на главный вход в помещения концертного зала и вход для ВИП-зрителей, нарушены. В связи с этим двери были повторно опечатаны.

Информация о нарушении печатей направлена начальнику УВД по Северному административному округу для возбуждения административного дела.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.