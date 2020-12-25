РИАМО - 25 дек. Транспортные компании Московской области предоставляют свои пассажирские автобусы на нужды региональных медучреждений, транспорт ежедневно перевозит как врачей, так и пациентов, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«С начала пандемии две крупнейшие транспортные компании, работающие на территории Подмосковья, предоставили автобусы с водителями для доставки врачей на работу. Сегодня 80 больниц пользуются нашей помощью, 950 автобусов задействовано ежедневно», — сказала Кротова журналистам.

Она добавила, что предоставленные автобусы помогают врачам оперативно добираться до места работы, а также доставляют пациентов до дома и перевозят между больницами.

В Московской области за минувшие сутки выявили 1576 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии зафиксировано более 145 тысяч случаев инфицирования.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.