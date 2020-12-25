РИАМО - 25 дек. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова посетила мытищинскую школу № 31 и оценила, как в образовательном учреждении реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Она пообщалась с учителем начальных классов школы № 31 Натальей Анюхиной, которая рассказала, что по федеральному проекту ее образовательное учреждение получило 61 планшет для педагогов, две интерактивные панели и 30 ноутбуков для школьников.

«Нам пришлось осваивать новые образовательные платформы. Интерактивные панели полностью заменили меловые доски, по своему оснащению приравниваясь к компьютерам. Благодаря сенсорным дисплеям они очень удобны в использовании. При помощи планшетов мы ведем индивидуальную работу с учениками, проводим беседы с родителями, а также родительские собрания. Спасибо большое правительству области, администрации нашего округа и директору школы за такой подарок. Конечно, личного общения ничего не может заменить, но это большое подспорье для работы учителя», - сказала Анюхина.

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров подчеркнул, что пандемия показала, насколько важно заниматься вопросами цифровизации образовательного процесса.

«Наши школы, как и все учебные учреждения Подмосковья, принимают участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», по которому снабжаются интерактивными средствами обучения. В период самоизоляции почти все процессы пришлось перевести на удаленку, поэтому наличие необходимого оборудования помогло нам спокойно пройти этот период», – отметил Азаров.