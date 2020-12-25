РИАМО - 25 дек. В Подмосковье прорабатывается вопрос о введении 50-процентной скидки на проезд на поездах «Ласточка» для пенсионеров и других льготников, сообщила журналистам в пятницу первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы работаем с перевозчиком. Мы думаем установить для льготных категорий жителей Московской области хотя бы 50% оплаты», - сказала Кротова, отвечая на вопрос про льготный проезд на «Ласточках».

Она отметила, что такая льгота может появиться в регионе в 2021 году. На данный момент прорабатывается возможность введения скидок для всех льготных категорий граждан.