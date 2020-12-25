РИАМО - 25 дек. С начала пандемии Covid-19 в наземном общественном транспорте Подмосковья провели около 35 тысяч рейдов и проверили более 1 миллиона человек на соблюдение масочного режима, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Мы осуществляем постоянный контроль перевозчиков в части соблюдения масочного режима. Следим как за водителями, так и за пассажирами. Было совершено 35 тысяч проверок, 1 миллион пассажиров и водителей проверили, наложили 1,3 тысячи штрафов», — сказала Кротова журналистам.

Она добавила, что для проверок общественного транспорта также привлекли около 2 тысяч волонтеров.

«За период работы волонтеров, а начали мы работать с середины октября, началось снижение выявленных нарушений. Процент нарушений сегодня снижен до двух процентов», — добавила Кротова.

В Подмосковье маску нужно носить в общественных местах и в транспорте. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.