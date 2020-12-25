РИАМО - 25 дек. Около 20 современных и комфортных электричек закупят в Московской области и выведут на линию в следующем году, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

Он отметил, что в этом году было закуплено 29 поездов ЭП-2Д Демиховского машиностроительного завода и 180 вагонов «Иволга» для МЦД.

«Продолжим в 2021 году эту работу и планируем, что закупка составит чуть больше 200 вагонов, то есть 19 поездов ЭП-2Д выйдут на линию», - сказал Дьяконов.

По его словам, новые составы соответствуют всем требованиям безопасности.