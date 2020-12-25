РИАМО - 25 дек. Пассажиропоток в пригородных электричках Московской области в 2020 году сократился на 24,6% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

Он отметил, что количество поездов на линии при этом не менялось.

«В 2020 году пассажиропоток по сравнению с 2019 годом снизился на 24,6%. Наш прогноз показывает, что восстановление начнется во втором полугодии 2021 года», - сказал Дьяконов.

По его словам, на железной дороге будут действовать все меры, связанные с обеспечением санитарной безопасности и дезинфекции.

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