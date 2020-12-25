РИАМО - 25 дек. Все железнодорожные платформы на территории Подмосковья планируют привести в порядок до 2030 года, при этом остановочные пункты с большим пассажиропотоком отремонтируют в течение пяти лет, заявил генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

По его словам, всего в 2020 году в области отремонтировали 118 остановочных пунктов. В 2021 году девять платформ будут либо полностью реконструированы, либо там проведут капитальный ремонт.

«В Подмосковье достаточно большое количество платформ, которые требуют ремонта. У них нормативный срок службы находится на пределе. <...> Там, где поток значительный, в течение пяти лет все платформы будут отремонтированы. То есть до 2025 года включительно», — сказал Дьяконов журналистам.

Он отметил, что по платформам с меньшим пассажиропотоком сейчас принимаются соответствующие решения.

«Рассчитываем, что программа (по ремонту - ред.) будет завершена до 2030 года», — заключил Дьяконов.