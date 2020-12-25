РИАМО - 25 дек. Подмосковные пригородные электрички в зависимости от направлений отправятся в крайний рейс в новогоднюю ночь в 02:00 или 03:00, сообщил генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

Для удобства пассажиров будут назначены 110 дополнительных поездов, уточнил он.

«В новогоднюю ночь пригородное сообщение будет работать. Последние поезда МЦД стартуют с конечных точек в три часа ночи, интервалы движения составят 15 или 30 минут», — сказал Дьяконов журналистам.

Он отметил, что электрички дальнего направления будут отправляется с конечных станций в два часа ночи.

«При этом 31 декабря мы работаем по графику пятницы. По графику субботы будем работать все новогодние каникулы, а 10 января — по графику воскресенья», — заключил Дьяконов.

Электрички МЖД будут работать дольше в новогоднюю и рождественскую ночи>>