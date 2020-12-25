РИАМО - 25 дек. Распоряжение об исключении из лицензии УК ООО «Гарантстрой-Сервис+М» дома №4 по улице Степана Степанова в Лыткарине Госжилинспекция Московской области приняла на законном основании, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина сказала, что после рассмотрения заявления управляющей организации областной Арбитражный суд признал решение обоснованным.

«В соответствии с Жилищным кодексом России, если в течение двенадцати месяцев после назначения наказания за грубое нарушение лицензионных требований управляющая организация вновь допускает такое нарушение – из реестра лицензий исключаются сведения об управляемых ей многоквартирных домах или доме», – отметила Федина.

Из-за не согласия с распоряжением, управляющая компания обратилась в областной Арбитражный суд, который отклонил ее доводы. По причине того, что постановления ведомства вступили в законную силу, и задолженность при этом остается без оплаты до настоящего момента, распоряжение об исключении сведений является законным и обоснованным.

Также управляющая организация не оспаривала долги перед ресурсоснабжающими организациями, а именно перед муниципальным предприятием «Лыткаринская теплосеть» по договорам на отпуск тепловой энергии для теплоснабжения, МП «Водоканал» по договорам холодного водоснабжения и водоотведения. Фирма получила отказ в удовлетворении своих требований.