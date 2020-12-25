РИАМО - 25 дек. Отучить людей мусорить в неположенных нужно без штрафов и наказаний, с помощью правильной образовательной и информационной работы, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сажать, штрафовать... нет, нужно воспитывать. Это рецепт. Мы, информационный и образовательный цех, должны приложить усилия, чтобы это стало привычкой (не выкидывать мусор в неположенных местах - ред.)», - сказал Воробьев.

Он отметил, что сейчас в регионе начали активнее применять фотоловушки, однако эффективнее менять культуру поведения людей.

Ранее в Подмосковье начали устанавливать фотоловушки для борьбы с незаконными навалами мусора. Устройства появились в местах стихийных свалок на дорогах и в лесах.