РИАМО - 25 дек. В Подмосковье рассчитывают привить от коронавируса как минимум 2-2,5 миллиона жителей, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прививка защищает. Это факт. Мы ждем больше вакцин. <...> Нам нужно массово вакцинировать, 60% (населения - ред.) - 2-2,5 миллиона (жителей Подмосковья - ред.) точно нужно», - сказал Воробьев.

Он отметил, что каждую неделю в Подмосковье поступают новые дозы «Спутника V», приоритет при вакцинации отдается врачам, учителям, сотрудникам МФЦ.

«В части клинических исследований вакцинировали («ЭпиВакКороной» - ред.) 800 человек, из них 25% - плацебо. Это «Вектор», - заключил Воробьев.

Первую в мире вакцину от Covid-19 зарегистрировали в России летом. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, в центре «Вектор» разработали вторую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».​​​

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.