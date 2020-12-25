РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий посетил ковидный центр в поселке Красково, он поздравил врачей с наступающими праздниками и вручил им более 400 подарков к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы люберецкого местного отделения партии.

«Новый год все ближе. От всего сердца хочу еще раз поблагодарить медицинских работников городского округа Люберцы за труд, самопожертвование, героизм. Каждый день вы спасаете жизни и дарите людям надежду. Дорогие врачи, медсестры, санитары, нянечки, пусть новый год принесет добрые перемены, будет стабильным, счастливым, радостным Берегите себя!», - сказал Ружицкий.

Всего врачам городского округа Люберцы было передано 718 подарков к новогоднему столу от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и партии «Единая Россия».