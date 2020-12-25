РИАМО - 25 дек. По итогам года пассажиропоток на транспорте Подмосковья составил порядка 525 миллионов человек, при этом в начале пандемии коронавируса падение пассажиропотока составило до 95%, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Ежедневно совершается более 70 тысяч рейсов. За 2020 год было снижение пассажиропотока, но перевезли 525 миллионов человек. Мы мониторили пассажиропоток на транспорте. До пандемии на пассажирском транспорте перевозили 2,2 миллиона человек, на железнодорожном — 1,9 миллиона. В марте было падение на 95%, на железнодорожном — до 72%», — сказала Кротова журналистам.

Она добавила, что к декабрю пассажиропоток в регионе практически выровнялся. На пассажирском транспорте он составляет 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона человек — на железнодорожном транспорте.

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