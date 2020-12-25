РИАМО - 25 дек. Студенты подмосковных вузов вернутся к обучению в очном формате после 12 января, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Планово дистанционное обучение будет продлено до 12 января. После этого числа, если ситуация с пандемией, с ковидом не будет резко меняться в худшую сторону, то мы планируем, что наши студенты выйдут на очное обучение», - сказала Каклюгина.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом студентов вузов и колледжей в Московской области перевели на дистанционный формат обучения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что качество знаний учащихся не ухудшилось из-за дистанционки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.