В Москве в аэропорту Внуково пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.
Пассажиров высадили. Аэропорт из-за инцидента не закрывался.
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