РИАМО - 25 дек. В городском округе Химки задержан мужчина, оказавший вооруженное сопротивление правоохранителям, которые остановили его для проверки документов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Гражданин начал вести себя агрессивно, на неоднократные законные требования полицейских не реагировал и достал предмет, похожий на револьвер, после чего произвел два выстрела. К нему была применена физическая сила и спецсредства – наручники», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Пострадавших в результате происшествия нет. Злоумышленником оказался 31-летний житель Красногорска. Его доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В ходе личного досмотра установлено, что задержанный находился в бронежилете. При себе у него также нашли предметы, похожие на револьвер и нож, которые в настоящее время направлены на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области уточнили, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

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