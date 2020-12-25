РИАМО - 25 дек. Плановая медицинская помощь в Подмосковье перейдет на качественно новый уровень после пандемии коронавируса, так как в регионе обновили оборудование в больницах и активно развивали всю сферу здравоохранения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Оборудование многое обновлено, все это будет использоваться (после пандемии - ред.), начиная с кроватей. ИВЛ останутся. Все хорошие врачи останутся в Подмосковье. <...> Ковид — катализатор развития медицины, в том числе всех стандартов», — заявил Воробьев журналистам.

Он отметил, что в период пандемии также стали популярнее сервисы доставки лекарств на дом и телемедицина.

«Будет ли меняться медицина? Конечно, изменится. Она уже меняется по всему миру», — заключил губернатор.

Ранее Воробьев выразил благодарность жителям Подмосковья, которые проявили понимание и терпение во время пандемии, а также президенту, федеральному правительству и своей команде за поддержку.