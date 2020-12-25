РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 дек. Щелковские полицейские провели семинар-совещание с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, они разъяснили обязательные требования, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения Covid-2019», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«Цель мероприятия – правовое информирование граждан, оказание консультационной помощи юридическим организациям по вопросам в сфере миграции, разъяснение прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений», - говорится в сообщении.

Полицейские ознакомили работодателей с требованиями соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также других нормативно-правовых актов в области миграции. В свою очередь представители юридических организаций озвучили проблемы, с которыми они сталкиваются при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.