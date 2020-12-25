РИАМО - 25 дек. Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3), который соединит Крюково и Раменское, планируют открыть в 2023 году, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«МЦД-3 мы откроем в 2023 году. Крюково, это запад, - в Раменское», - сказал Воробьев.

Он отметил, что протяженность МЦД-3 составит 84 километра.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Ранее Воробьев отмечал, что для жителей Подмосковья Московские центральные диаметры по скорости и удобству сравнимы с метрополитеном.