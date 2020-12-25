РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы в пятницу провели фестиваль спорта для лиц с ограниченными возможностями, в нем участвовали 25 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Замечательные спортсмены с безграничными способностями, которым от 50 до 75 лет, после долгого перерыва смогли собраться вместе. По парку они преодолели дистанцию в пять километров северной (скандинавской) ходьбой. Все участники мероприятия получили в подарок теплые зимние перчатки для занятий спортом», - говорится в сообщении.

Северная ходьба – это способ поддержать свое здоровье и физическую активность.