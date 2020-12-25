РИАМО - 25 дек. Более 250 специалистов служб жилищно-коммунального хозяйства подмосковного Реутова ликвидируют последствия, которые были вызваны приходом в регион циклона «Грета», сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Еще в начале недели синоптики сообщили о приходе в регион циклона, получившего название «Грета». Он принес с собой мощный снегопад с порывами ветра до 10-15 метров в секунду. Мы заблаговременно перевели в режим повышенной готовности службы жилищно-коммунального хозяйства города, чтобы последствия непогоды минимально отразились на жизнедеятельности муниципалитета», – сказал Каторов.

Он также отметил, что с раннего утра на уборку снега вышли 20 дорожных рабочих, 231 дворник и 31 единица техники. Кроме того, они ведут обработку общественных пространств и дворов противогололедными материалами.

«Особое внимание специалисты уделяют уборке в местах скоплений пешеходов, на территориях вблизи школ, детсадов, объектов социальной инфраструктуры. По предварительным прогнозам, снег будет идти все выходные. Прошу всех жителей быть внимательными при передвижении по улицам», – добавил градоначальник.

В ночь с 24 на 25 декабря циклон «Грета» накрыл Центральную часть России, в том числе Московскую область. С утра в регионе пошел снег, а также усилился ветер. Синоптики сообщили о том, что в Подмосковье выпадет до 20-25 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы.