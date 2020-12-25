РИАМО - 25 дек. Каждое восьмое ДТП в Подмосковье с погибшими происходит по вине пьяных водителей и пешеходов, в преддверии новогодних праздников жителям нужно быть предельно внимательными на дорогах и не садиться пьяными за руль своего авто, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Областной Минтранс и ГИБДД региона напомнили о последствиях нетрезвого вождения. В связи с пандемией большинство людей останется праздновать Новый год в регионе. В связи с этим увеличится число транспорта на дорогах, а значит, возрастает риск аварий с тяжелыми последствиями. Водителей призвали исключить вождение в нетрезвом виде и не подвергать себя и окружающих опасности.

«Учитывая опыт предыдущих лет, хочется обратиться к участникам дорожного движения и напомнить о том, что каждое восьмое ДТП с погибшими в Подмосковье происходит по вине пьяных водителей и пешеходов. Вождение в нетрезвом виде — это серьезное правонарушение и угроза жизни как для водителя, так и для других участников дорожного движения», — отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

Перед Новым годом со стороны ГИБДД будет обеспечен строгий контроль трезвости водителей. Экипажи ДПС при остановке транспорта в первую очередь будут оценивать состояние водителей по визуальным признакам. При обнаружении признаков опьянения будет предложено пройти дальнейшие административные процедуры.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрена ответственность согласно части 1 статьи 12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное нарушение водителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, лишение прав до трех лет или лишение свободы до двух лет. За передачу управления своей машины нетрезвому водителю может грозить штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок полтора — два года.

Вождение в нетрезвом виде без водительских прав влечет административный арест на 10-15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Если по вине нетрезвого водителя в аварии погиб или пострадал человек, за это нарушителю грозит до 12 лет колонии.

Новые приборы позволят инспекторам ГИБДД выявлять пьяных водителей за пару секунд>>