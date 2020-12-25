РИАМО - 25 дек. Больше всего случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Красногорске (123), Королеве (116) и Одинцове (100), всего за это время в области зарегистрировали 1576 случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Ни одного случая за прошедшие сутки не выявили в Шаховской, Звездном городке, Протвине, Молодежном и Химках.

По два случая выявили в Серебряных Прудах, Павловском Посаде, Лотошине, Лосино-Петровском, Красноармейске, Рошале, Пущине и Талдоме, по три — в Можайске и Наро-Фоминске, четыре — в Лыткарине, по пять — в Реутове, Бронницах, Власихе и Волоколамске.

По восемь случаев выявили во Фрязине, Кашире, десять — в Долгопрудном, по 11 — в Черноголовке, Богородском округе, 12 — в Озерах, по 13 — в Шатуре, Рузе, 14 — в Чехове, по 15 — в Зарайске, Ивантеевке, Луховицах, по 17 — в Щелкове, Дзержинском.

Еще 20 случаев коронавируса выявили в Лобне, по 21 — в Солнечногорске, Истре, по 22 — в Электрогорске, Клину, 23 — в Дубне, 24 — в Пушкине, 26 — в Балашихе, 30 — в Раменском, по 33 — в Котельниках и Орехово-Зуеве, 34 — в Ленинском округе, 35 — в Дмитрове, 39 — в Егорьевске, 40 — в Домодедове.

По 47 случаев заболевания выявили в Мытищах и Коломне, 48 — в Серпухове, 49 — в Подольске, 50 — в Краснознаменске, 51 — в Электростали, 52 — в Жуковском, 54 — в Воскресенске, 56 — в Сергиевом Посаде, 65 — в Люберцах, 69 — в Ступине.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 145 858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2773 человека, выздоровели 103 908 человек.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.