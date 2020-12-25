РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. Учащиеся детской школы искусств имени В.К. Андреева в Котельниках стали лауреатами международного конкурса «В ожидании сказки», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ученики ДШИ имени В.К. Андреева приняли участие в I Международном конкурсе-фестивале творчества и искусств «В ожидании сказки». Гран-при в номинации «Инструментальное исполнительство» (духовые инструменты-саксофон) получил Александр Анахов», - говорится в сообщении.

Диплом III степени в номинации «Инструментальное исполнительство» (духовые инструменты-блокфлейта) получила Маргарита Анахова. Диплом II степени в номинации «Инструментальное исполнительство» (гитара) получил юный гитарист 2 класса Никита Татаринов. Лауреатом I степени в номинации «Хоровой вокал» стал академический хор 1 класса.

«Поздравляем участников и их преподавателей и желаем дальнейших творческих успехов», - заключается в материале.