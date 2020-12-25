РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. С 27 декабря в парке «Наташинские пруды» Люберец пройдут бесплатные мастер-классы по росписи деревянных елочных игрушек для всех желающих, говорится сообщении пресс-службы администрации округа.

«Команда «Мама оффлайн» приглашает люберчан зарядиться праздничным настроением на мастер-классах по росписи деревянных елочных игрушек, которые пройдут в здании амфитеатра в Наташинском парке (расположен между прудами) 27, 28 и 29 декабря. Одновременно будет работать новогодняя фотозона», - говорится в сообщении.

Мастер-классы состоятся 27 декабря в 16:00, 28 декабря в 16:00, 29 декабря в 15:00. Предварительная запись в директе Instagram-аккаунта: @mama.offline обязательна.