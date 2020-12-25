РИАМО - 25 дек. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина и ректор Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Ольга Александрова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по специальностям среднего профессионального образования, в рамках соглашения в Подмосковье появятся несколько филиалов вуза, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Речь в первую очередь пойдет о подготовке высококвалифицированных специалистов по специальностям среднего профобразования: право и судебное администрирование, правоохранительная деятельность, судебная и прокурорская деятельность», - сказала Каклюгина.

Она добавила, что Московская область уже тесно сотрудничает с такими вузами, как МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МФТИ и другими.

Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова отметила, что в Подмосковье откроется сразу несколько филиалов вуза.

«В структуре нашего университета 15 филиалов по всей территории России - от Петрозаводска до Хабаровска. На так получилось, что с Московской областью у нас не было никаких отношений. Поэтому мы это сегодня исправили. В Подмосковье мы планируем открыть несколько филиалов», - сказала Александрова.

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) - единственный юридический вуз министерства юстиции РФ и один из крупнейших юридических университетов страны. Вуз создал систему, которая позволяет пройти все этапы обучения - от довузовского до программ повышения квалификации.