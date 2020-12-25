РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. За 2020 год в городском округе Люберцы 2094 пожилых юбиляра получили в подарок на день рождения подарки от губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 октября 2019 года в регионе вручают подарки пожилым людям в возрасте 80, 85, 90, 95 и более лет, отмечающим юбилей. Женщины получают павловопосадский платок, а мужчины – плед.

«В текущем году такой знак внимания оказали 2094 жителям городского округа Люберцы. Право на получение подарка сохраняется в течение года со дня юбилея», - говорится в сообщении.

Предоставляются подарки беззаявительно, заявление необходимо только тем жителям, чьи данные отсутствуют в Единой информационной базе. Заявление можно подать в управление соцзащиты или МФЦ.

Получить консультацию по данному вопросу можно по телефону горячей линии: 8(495)554-21-12 или по телефону: 8(495)5547369, 8(495)5545246.