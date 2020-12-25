РИАМО - 25 дек. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском днем в пятницу отменены и задержаны 53 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 14:25, во Внукове отменили три рейса, а задержатся 23. В Домодедове отменены два рейса, задержано 16 рейсов. В Шереметьеве вылетят позже назначенного шесть рейсов, два отменены.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой аэрогавани отменены два рейса и задержаны тоже два рейса.

В регионе в пятницу прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, метель, снежные заносы и гололедица. Может выпасть до 11 сантиметров снега.

По данным метеорологов, за три часа снегопада в пятницу сугробы в столице уже выросли на 2-7 сантиметров.

«Аэрофлот» будет отсаживать в самолетах пассажиров без масок>>