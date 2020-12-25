РИАМО - 25 дек. Компания «РТ-Инвест» презентовала елочные шары, которые на 100% состоят из переработанных отходов, собранных в Подмосковье, сырье для игрушек отбирали на комплексе по переработке отходов в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы «РТ-Инвест».

Тысяча елочных украшений была произведена из 200 килограммов полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки. Игрушки представили в рамках программы компании «Ноль отходов». Все они экологически безопасные. Так, елочными шарами была украшена живая елка в экопарке, что стало очередным примером рационального и бережного отношения к природным ресурсам. Елку украшали дети.

«РТ-Инвест» - крупнейший российский региональный оператор, который выстраивает полноценную экосистему в сфере обращения с отходами. Впервые елочные украшения выполнены целиком из вторичного сырья, без добавления первичных полимеров. Шарами украсили новогоднюю елку в экопарке «Губайлово» на территории Красногорска», - говорится в сообщении.

пресс-служба «РТ-Инвест» пресс-служба «РТ-Инвест» пресс-служба «РТ-Инвест» 1 из 3

Безопасные украшения производились две недели. Первый этап включал в себе отбор вторсырья, которым стали пакеты из супермаркетов и пищевая пленка. После сортировки и прессовки материалов в брикеты на комплексе «РТ-Инвест» вторичные ресурсы весом 200 килограммов транспортировали в Воронеж. Там на предприятии «Полимерные материалы» из них произвели 75 килограммов специальных гранул.

Финальной точкой в производстве шаров стал город Санкт-Петербург и фабрика «Пластмастер». Именно с конвейерной ленты этой фабрики сошла тысяча безопасных новогодних шаров.

Комплексы компании «РТ-Инвест» по переработке отходов работают в Коломне, Кашире, Сергиево-Посадском и Можайском городских округах Подмосковья.

Новогодние игрушки стали наглядным примером нового товара, который был произведен из отходов, поступивших на комплекс по переработке «Юг» из Коломны, Лыткарина, Домодедова, Котельников, Дзержинского и Ленинского округа.