РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В 2020 году начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина 32 раза провела личный прием жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Накануне провела 32-й личный прием граждан - последний в 2020 году. Как правило, люберчане озвучивают как личные проблемы, так и предложения по развитию системы образования округа», - сказала Бунтина.

Всего в уходящем году на личном приеме начальника управления образованием побывали 384 жителя по разным вопросам.

Бунтина также поблагодарила всех жителей за совместную работу.