РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В новогодние праздники отделения «Почты России» в городском округе Люберцы изменят график работы, они будут закрыты 1, 2 и 7 января, говорится в сообщении отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Москва АО «Почта России».

В последний день года, 31 декабря, почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, а круглосуточные отделения Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036) будут работать до 21:00.

«Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00, а для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов. 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику», - говорится в сообщении.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.