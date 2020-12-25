РИАМО - 25 дек. В повседневной жизни мы часто совершаем платежи, как регулярные, так и разовые. Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты, которые упрощают технологию и ускоряют время их проведения. Удобным способом контролировать свои расходы и при этом не тратить время на обязательные платежи является услуга «Автоплатеж».

Так какие же платежи можно провести удаленно?

При принятии решения о способе оплаты в первую очередь стоит обратить внимание на возможность расчетов через «Сбербанк Онлайн» (СБОЛ). Через СБОЛ можно осуществить любой платеж, без ограничений. Главное, чтобы у вас имелись все необходимые реквизиты для платежа. При этом комиссия по большинству платежей ЖКХ, совершенных в удаленных каналах, отсутствует либо составляет 1% от суммы платежа, при этом минимальная сумма комиссии отсутствует.

Если в списке услуг вы не нашли нужной организации, то можно оплатить, воспользовавшись функцией «Перевод организации», которая находится во вкладке «Переводы и платежи». Для корректного проведения платежей важно правильно ввести реквизиты, указанные в квитанции.

Как проводить оплату по штрих-коду?

Двумерный штрих-код (QR-код) – это специальный графический код для быстрого поиска услуги. Практически все государственные органы и организации, выписывающие квитанции за оплату госуслуг, налогов, штрафов ГИБДД, за газ, электричество, квартплату, детские сады и так далее, наносят штрих-код на квитанции.

Платеж проводится по штрих-коду без ввода дополнительных реквизитов, что существенно сокращает время проведения операции и как раз избавляет от необходимости следить за правильностью ручного ввода информации.

Штрих-кодом можно воспользоваться при платеже через терминалы Сбербанка, а также в мобильном телефоне с установленным приложением «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно зайти в меню «Платежи», выбрать раздел «Оплата по QR или штрих-коду» и навести камеру на штрих-код.

До 1 декабря многие из нас должны заплатить налоги на имущество. Как раз налоговые платежи очень удобно платить через СБОЛ с использованием QR-кода: в таких платежах много реквизитов. QR-код избавляет от необходимости вносить их вручную.

В каких случаях удобно пользоваться автоплатежом?

Сегодня автоплатеж можно подключить к оплате большинства услуг. Особенно удобно им пользоваться при платежах и переводах, которые вы делаете регулярно. Например, платеж за домашний интернет. Автоплатеж можно подключить по выставленному счету для оплаты квитанций, сумма которых меняется каждый месяц, и на фиксированную сумму для ежемесячных платежей на одну и ту же сумму. Сделать это можно самостоятельно в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или при личном визите в офис банка. В этом случае клиенту нет необходимости постоянно держать в голове информацию о сроках и объемах платежей: вы будете получать от банка статусы на всех этапах исполнения автоплатежа - от определения суммы списания до его результата. При этом за сутки до очередного автоплатежа вам придет СМС с суммой, комиссией, датой исполнения и кодом отказа, если необходимости в платеже нет.

Как можно сэкономить на комиссии за платеж?

Оказание услуг по переводу денежных средств физических лиц в пользу юридических лиц производится в соответствии с утвержденными в ПАО Сбербанк тарифами.

При этом комиссия за перевод, том числе за услуги ЖКХ, может уплачиваться как плательщиком, так и получателем платежа (перевода). Это регулируется договором, заключенным между получателем перевода и банком.

В случае, если компания-поставщик услуг берет расходы банковской комиссии на себя, то с плательщика она не удерживается.

В ином случае комиссия зависит от способа, которым производится платеж.

Если клиент использует удаленные каналы обслуживания (автоплатеж, устройства самообслуживания, «Сбербанк Онлайн»), комиссия составляет 1% от суммы.

В случае приема платежа в офисе банка через операционно-кассового сотрудника комиссия составляет 2,5 % при переводе с банковской карты (минимум 25 рублей), 3% (минимум 30 рублей) наличными денежными средствами. Комиссия при платежах наличными через устройства самообслуживания составляет 2%, минимум 10 рублей.

Со своей стороны мы рекомендуем клиентам использовать удаленные каналы обслуживания, которые доступны в формате 24х7. Это позволяет экономить на комиссии и производить оплату без визита в офис банка, что особенно актуально во время пандемии.

При проведении платежей наличными в офисах банка сотрудники часто предлагают оплачивать банковской картой. С какой целью это делается и можно ли в филиалах совершить платежи наличными?

Выбор способы оплаты – наличными или картой, в офисе или удаленно - всегда остается за клиентом. В то же время, учитывая все более высокие требования к качеству и времени обслуживания, постоянный технологический прогресс и удешевление транзакций через удаленные каналы, мы предлагаем нашим клиентам более дешевый, быстрый и удобный сервис. Себестоимость проведения платежа для банка безналичным способом ниже, соответственно и размер комиссии меньше.

Можно ли провести платеж за обучение без обращения в офис банка, в том числе если вуз находится в другом городе?

Вопрос очень актуален, ведь плата за обучение как правило составляет значительную сумму. В «Сбербанк Онлайн» можно совершить платеж в адрес любого учебного заведения при наличии реквизитов. Для этого нужно воспользоваться разделом «Перевод организации».

Комиссия банка при проведении такого платежа через удаленные каналы составляет 1% от суммы, максимум 500 рублей. Для примера: при оплате суммы в 80 тысяч рублей комиссия составит 500 рублей, то есть 0,6% от суммы.

Кроме того, родители могут пользоваться удаленными сервисами для оплаты не только учебы, но и проживания студента в общежитии. Это тоже достаточно выгодно, так как отсутствует фиксированная минимальная сумма комиссии за платеж.​