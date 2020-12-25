РИАМО - 25 дек. Областной реестр лицензий управляющих компаний в Красногорске был законно изменен Государственной жилищной инспекцией региона, однако УК «Жилищный трест и К» решила, что это не так, и обратилась с заявлением в суд, который встал на сторону ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина сказала, что компания оспаривала сведения о смене управляющей организации в домах 5, 5А, 5Б, 7, 11А, 15, 15А, 17, 21, 23, 27, 31, 33 по улице Ленина.

«С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ в связи с заключением договоров управления в Госжилинспекцию обратилось ООО «Управляющая компания «Пегас-сервис». Инспекция пришла к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена, основания для отказа во внесении изменений не установлены, после чего предприняла соответствующие действия», – отметила Федина.

Областной Арбитражный суд исследовал материалы дела и не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить требования организации. Так, решение надзорного ведомства оказалось правомерным. Госжилинспекция имела достаточные основания для того, чтобы внести изменения в реестр лицензий Подмосковья.

Заявителю отказали в удовлетворении требований.