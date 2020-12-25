РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В подмосковных Люберцах в пятницу пройдет онлайн-лекция, посвященная празднику «Спиридон Солнцеворот», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В пятницу, 25 декабря, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 16:00 пройдет онлайн-лекция, посвященная празднику «Спиридон Солнцеворот», - говорится в сообщении.

В 18:00 стартует цикл песен о зиме «Предновогодняя пора».

Мероприятия пройдут по ссылке.