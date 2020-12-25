РИАМО - 25 дек. В Московской области электросетевые компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада и метели, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В регионе прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду, метель, снежные заносы и гололедица. Может выпасть до 11 сантиметров снега, также возможно налипание снега и переход в ледяной дождь. Из-за этого могут упасть деревья и оборвать линии электропередач. Режим повышенной готовности продлится как минимум до завтрашнего дня.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В оперативной готовности предприятия «Россети Московский регион» находятся 443 бригады (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания — 121 передвижные электростанции (ПЭС) общей мощностью 35 071 киловатт. При авариях при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

В филиалах АО «Мособлэнерго» есть 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций. Работники контролируют работу оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Энергокомпании держат связь с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра.

Для жителей Московской области круглосуточно работает «Светлая линия» 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный). Обо всех аварийных отключениях необходимо сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета (ЕДДС ОМСУ). Жителей призвали соблюдать правила безопасности и держатся вдали от шатких конструкций.