РИАМО - 25 дек. Московское областное управление ФАС России осуществляет совместно с прокуратурой и министерством сельского хозяйства и продовольствия региона взаимодействие по контролю рынков социально значимых продовольственных товаров, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Контроль усилили для выполнения поручения правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы.

«По итогам совещания с участием сторон принято решение о проведении совместных контрольных мероприятий, направленных на недопущение необоснованного установления и поддержания цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, а также заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий», — отмечается в материале.

УФАС по Подмосковью на постоянной основе уже осуществляет мониторинг цен на указанные товары и проводит анализ полученных данных, в том числе о величине роста цен на них и текущей ситуации на региональном рынке.

Если рост цен не будет экономически обоснован, то по каждому случаю примут соответствующие меры

На сайте Московского областного УФАС России размещена примерная форма обращения о повышении цен на продукты питания.

Также действует горячая линия для обращений по вопросам роста розничных цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли.

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