РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Школы и детские сады подмосковных Люберец 31 декабря работать не будут, зимние каникулы закончатся 11 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 31 декабря объявлен в регионе нерабочим днем. Школы и детские сады городского округа Люберцы в этот день работать не будут. Зарплата сотрудникам образовательных учреждений за 31 декабря будет сохранена», - говорится в сообщении.

В большинстве школ 25 декабря области последний учебный день в этом году. Зимние каникулы заканчиваются в первый рабочий день в 2021 году - 11 января дети вернутся в школы.