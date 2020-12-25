РИАМО - 25 дек. В Пресненском районе столицы задержаны подозреваемые в разбойном нападении на 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья, которого ранили, а также ограбили, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

После того, как в полицию поступило сообщение о раненом на улице Подвойского, правоохранители незамедлительно прибыли на место, где обнаружили 29-летнего потерпевшего.

«Пострадавший рассказал о знакомом, который приехал к нему в гости на такси с тремя неизвестными ему мужчинами, с которыми у съемщика жилища возник конфликт, а после завязалась драка. Во время нее потерпевшего избили, ограбили, а также ранили», — говорится в сообщении.

29-летнему мужчине помогли прохожие. Они вызвали скорую помощь, после чего мужчину госпитализировали.

Три уроженца ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 24 лет были задержаны. У злоумышленников изъяли деньги и имущество потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.