РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В городском округе Люберцы с 15 января по 15 февраля 2021 года будут работать 11 пунктов приема новогодних елок, они пойдут на вторичную переработку, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 15 января в Люберцах стартует ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь». Собранные елки из специализированных пунктов будут напрямую отправлены на вторичную переработку. В городском округе Люберцы будут открыты 11 таких специализированных пунктов», - говорится в сообщении.

Они будут открыты по следующим адресам: проспект Победы, дом №14, улица Попова, дом №20, поселок Калинина, дом №42, улица Дружбы, дом № 5/2, дом № 7/2, улица Космонавтов, дом №46, поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом №1, поселок Томилино, улица Пионерская, дом № 7, поселок Красково, улица Карла Маркса, дом №117/7, поселок Коренево, улица Чехова, дом №16, поселок Мирный, улица Свободы, дом №5, поселок Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом № 2.

В дальнейшем переработанная щепа пойдет на компост для посадки новых елей в ежегодных акциях Подмосковья «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Основная цель акции «Подари своей елке вторую жизнь» — предоставить комфортные условия жителям в обращении с сезонным крупногабаритным мусором. Кроме поддержания чистоты в городских округах, эта акция помогает восстановить зеленый хвойный фонд Подмосковья.