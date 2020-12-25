РИАМО - 25 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали соглашение, нацеленное на повышение безопасности и комфорта жителей на железной дороге, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Совместная работа уже дала ощутимые результаты. Так, в 2020 году смертность на железной дороге в Московской области сократилась на четверть, а на участках Московских центральных диаметров – почти на половину.

«На прошлой нашей встрече мы приняли программу об обеспечении безопасности железнодорожного движения для пешеходов. Благодаря ликвидации «народных троп» через пути мы сократили смертность на железной дороге на 25%. Если мы так дальше будем двигаться, то достигнем самых высоких стандартов», – сказал Воробьев.

Он отметил, что пригородное железнодорожное сообщение важно как для конкретного человека, так и для экономики.

«Благодаря решению президента, активному участию Москвы и РЖД, мы видим колоссальный эффект от МЦД. Рассчитываем на запуск МЦД-3, эта тема тоже волнует жителей», – добавил Воробьев.

Первые два маршрута МЦД были открыты в ноябре 2019 года. На территории Подмосковья находятся 19 станций диаметров, на следующей неделе откроется еще одна – в Подольске. В 2022 году в регионе запустят МЦД-3 – это еще 20 станций в Химках, Люберцах, Раменском и Жуковском. Их также включат в план Московской области по благоустройству и приведут к единому стандарту: создадут перехватывающие парковки, пешеходные дорожки и смонтируют освещение.

«Я благодарен вам, Андрей Юрьевич, правительству Московской области за то, что оперативно решаются все вопросы. Пассажиры практически не чувствуют неудобств при реализации этого проекта. У нас большая инвестиционная программа, где одним из ключевых элементов является Центральный транспортный узел. Это диаметры и перевозка пассажиров в Москву и Подмосковье», – отметил Белозеров.

По его словам, в 2020 году Подмосковье стало рекордсменом в России по росту контейнерных перевозок.

«Если в стране перевозки выросли на 16%, то в Московской области – на 36%. Вы поддержали инвесторов и проекты, теперь они работают и дают очень хороший результат», – сказал Белозеров.

В следующем году в регионе продолжат работу по снижению смертности и травматизма на железной дороге. Будет ликвидировано еще порядка 200 «народных троп», установлены ограждения и предупреждающие знаки вдоль путей, благоустроены подходы к пешеходным переходам. Свыше 200 станций планируется модернизировать.