РИАМО - 25 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали соглашение, нацеленное на повышение безопасности и комфорта жителей на железной дороге, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
Совместная работа уже дала ощутимые результаты. Так, в 2020 году смертность на железной дороге в Московской области сократилась на четверть, а на участках Московских центральных диаметров – почти на половину.
Он отметил, что пригородное железнодорожное сообщение важно как для конкретного человека, так и для экономики.
«Благодаря решению президента, активному участию Москвы и РЖД, мы видим колоссальный эффект от МЦД. Рассчитываем на запуск МЦД-3, эта тема тоже волнует жителей», – добавил Воробьев.
Первые два маршрута МЦД были открыты в ноябре 2019 года. На территории Подмосковья находятся 19 станций диаметров, на следующей неделе откроется еще одна – в Подольске. В 2022 году в регионе запустят МЦД-3 – это еще 20 станций в Химках, Люберцах, Раменском и Жуковском. Их также включат в план Московской области по благоустройству и приведут к единому стандарту: создадут перехватывающие парковки, пешеходные дорожки и смонтируют освещение.
«Я благодарен вам, Андрей Юрьевич, правительству Московской области за то, что оперативно решаются все вопросы. Пассажиры практически не чувствуют неудобств при реализации этого проекта. У нас большая инвестиционная программа, где одним из ключевых элементов является Центральный транспортный узел. Это диаметры и перевозка пассажиров в Москву и Подмосковье», – отметил Белозеров.
По его словам, в 2020 году Подмосковье стало рекордсменом в России по росту контейнерных перевозок.
«Если в стране перевозки выросли на 16%, то в Московской области – на 36%. Вы поддержали инвесторов и проекты, теперь они работают и дают очень хороший результат», – сказал Белозеров.
В следующем году в регионе продолжат работу по снижению смертности и травматизма на железной дороге. Будет ликвидировано еще порядка 200 «народных троп», установлены ограждения и предупреждающие знаки вдоль путей, благоустроены подходы к пешеходным переходам. Свыше 200 станций планируется модернизировать.
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